Haas maakt contractverlenging van Hulkenberg prioriteit: "Momenteel is Nico gewoon beter"

Haas F1 wil verder met Nico Hulkenberg. Geen verrassing, aangezien de goedlachse Duitser beter dan teamgenoot Kevin Magnussen weet te presteren. Volgens Haas-baas Guenther Steiner zal het onderlinge gesprek met zijn coureur niet lang duren, alvorens er een akkoord over de verlenging is bereikt.

Het Hongaarse Grand Prix-weekend inkomend domineert Nico Hulkenberg het onderlinge duel met teamgenoot Kevin Magnussen. Tussen de twee coureurs staat het momenteel 8-2 in het voordeel van de Duitser wat betreft betere kwalificatieresultaten, en dat grote verschil is ook niet onopgemerkt gebleven bij de teambaas van de twee heren, Guenther Steiner.

"We zijn er al over in gesprek geweest (om Hulkenberg een nieuw contract aan te bieden). Toch is het leuker om dit persoonlijk te doen in plaats van via de telefoon of videobellen. We zullen zo klaar zijn. Hij (Gene Haas, teameigenaar) zal naar Spa afreizen. Hopelijk kunnen we het nieuws dan zo snel mogelijk aankondigen. We zijn zeker blij met hem."

Blij met Hulkenberg zijn Steiner en Haas zeker, maar over teamgenoot Magnussen toch echt wat minder: "We moeten nog zien of we hem een nieuw contract gaan aanbieden. Kevin (Magnussen) weet zelf ook dat hij Nico (Hulkenberg) weer moet inhalen. Momenteel is Nico gewoon beter, en Kevin heeft daar zeker geen problemen mee om dat toe te geven. Hopelijk kunnen we binnenkort het rijdersduo voor 2024 aankondigen", concludeert Steiner.