Haas probeerde Hülkenberg binnenboord te houden

Eerder deze maand werd bekend dat Nico Hülkenberg het team van Haas na dit jaar gaat verlaten. De ervaren Duitser gaat rijden voor het team van Sauber, wat in 2026 Audi wordt. Volgens Hülkenberg deed Haas-teambaas Ayao Komatsu er alles aan om hem te behouden.

Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs van het moment. De Duitse coureur draait al jaren mee, maar hij heeft nog geen podium gescoord. Toch is men bij Haas zeer tevreden met hem, en stond hij bovenaan het wensenlijstje van Audi. Hij en Carlos Sainz worden gezien als de ideale line-up voor Audi. Hülkenberg is nu binnen, en daar is hij zelf enorm tevreden mee. Hij voelt tevens waardering bij Haas.

Volgens Hülkenberg probeerde Haas hem binnenboord te houden. De Duitse coureur legt uit hoe teambaas Ayao Komatsu reageerde op het nieuws. Bij Motorsport.com spreekt Hülkenberg zich uit: "Tot aan de bekendmaking van mijn vertrek van Audi, was het geweldig samenwerken. Ook op het gebied van coördinatie. Ik heb het een paar weken geleden met hem besproken. Dat er een goede dynamiek was en een keuze eerder vroeger dan later zou worden gemaakt. Hij heeft gevochten, hij heet echt alles gegeven! De beslissing was voor mij niet vanzelfsprekend. Ik had er a over nagedacht. Haas is het team dat mijn comeback mogelijk maakte. Maar aan het einde van de dag was Audi vanuit sportief oogpunt beter."