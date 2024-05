Bottas begrijpt Hülkenberg-transfer: "Ze wilden een Duitser"

De rijdersmarkt komt dit jaar vroeg op gang. Afgelopen week werd duidelijk dat Nico Hülkenberg na dit jaar overstapt naar Sauber, wat in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Valtteri Bottas haalt hier zijn schouders over op, hij begrijpt de keuze van Audi wel.

Bottas rijdt nu nog voor Sauber, maar hij beschikt wel over een aflopend contract. Het lijkt er niet op dat Audi hem ziet als een optie, dus men vreest dat Bottas moet vertrekken. De Finse coureur werd nog niet in verband gebracht met een ander team, waardoor men zich afvraagt wat hij gaat doen. Bottas zag dat Hülkenberg werd aangekondigd door Audi en Sauber, maar hij maakt zich nog geen zorgen.

In Miami reageerde Bottas op de komst van Hülkenberg. Hij weet niet of ze volgend jaar voor hetzelfde team rijden, maar hij laat op de persconferentie weten dat hij het wel begrijpt: "De timing is nogal vroeg en het kwam een beetje als een verrassing, maar de rijdersmarkt komt in beweging, en het is ook best wel logisch. Hij is Duits en Audi heeft duidelijk gemaakt dat ze een Duitse coureur willen hebben. Laten we eens kijken wat er verder gaat gebeuren." Over zijn eigen toekomst is Bottas duidelijk: "Ik weet het nog niet. Ik praat met meerdere teams, sommige gesprekken zijn verder dan anderen. We gaan het zien."