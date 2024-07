Hulkenberg neemt het op voor Magnussen: "Haas zou hem moeten behouden"

Kevin Magnussen zou zeker nog in de race moeten zijn om in 2025 bij Haas te blijven. Dat is de mening van teamgenoot Nico Hulkenberg, die volgend jaar overstapt naar Sauber, voorafgaand aan de overgang van het Zwitserse team als Audi-fabrieksteam in 2026.

Hulkenberg heeft over het algemeen de 31-jarige Magnussen overschaduwd sinds de komst van eerstgenoemde bij Haas vorig seizoen, hoewel de spanning van hun eerdere rivaliteit op het circuit vervolgens uitgroeide tot meer een vriendschap.

Te midden van steeds sterkere geruchten dat Haas het contract van Magnussen niet zal verlengen en hem vanaf 2025 zal vervangen door Esteban Ocon, denkt Hülkenberg dat zijn huidige teamgenoot nog steeds in de race moet zijn.

In Ekstra Bladet wordt hij geciteerd: "Absoluut. Het is duidelijk niet mijn verantwoordelijkheid of beslissing, maar ik denk dat Kevin dit jaar ook erg consistent is geweest."

"Er zijn enkele momenten en sessies geweest waarin hele kleine details het verschil hebben gemaakt tussen hem en mij. Vaak lijkt de uitkomst op tv groter, maar in werkelijkheid zijn het hele kleine dingen. Ik denk dat hij het heel goed doet. En ik heb toegang tot veel meer data en kan precies zien wat er aan zijn kant is gebeurd. Ik denk nog steeds dat hij hier een kandidaat is, maar misschien ook voor andere teams", zo sloot de 36-jarige Hulkenberg af.