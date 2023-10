Hülkenberg bevestigt gesprekken met Audi: "Niets van terecht gekomen"

Het is nog steeds de bedoeling dat Audi in 2026 gaat deelnemen aan de Formule 1. De Duitse fabrikant gaat dan samenwerken met het team van Sauber en men zet hoog in. Er gingen geruchten rond over een mogelijke deal met Nico Hülkenberg en hij geeft toe dat er gesprekken zijn geweest.

Hülkenberg staat nu nog onder contract bij het team van Haas. De ervaren Duitser keerde dit seizoen fulltime terug op de grid en hij doet het zeker niet slecht. Het lijkt er stevig op dat men bij Audi wil gaan inzetten op een Duitse coureur van naam en faam en Hülkenberg is dan de perfecte kandidaat. Er gingen dan ook geruchten rond over een mogelijke deal tussen Audi-Sauber en Hülkenberg, maar dat contract is er dus niet gekomen.

Maar, volgens Hülkenberg was een deal niet ver weg. De Duitse Haas-coureur is namelijk eerlijk genoeg om toe te geven dat er op de achtergrond wel een aantal dingetjes speelden. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Er waren gesprekken. Ik ken Andreas Seidl heel erg goed uit zijn tijd bij Porsche en in de Formule 1. We kunnen het goed met elkaar vinden, maar dat is geen geheim. We hebben zeker met elkaar gesproken, er was interesse. Uiteindelijk is er echter niets uitgekomen."