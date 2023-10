Hülkenberg eert lange loopbaan met jubileumhelm

Nico Hülkenberg bereikt dit weekend een bijzondere mijlpaal in zijn Formule 1-loopbaan. De Duitse Haas-coureur rijdt namelijk zijn tweehonderdste Grand Prix. Dat is vanzelfsprekend reden voor een feestje en Hülkenberg neemt daar al een voorschot op. Hij rijdt dit weekend namelijk met een bijzondere helm.

In Mexico zal Hülkenberg, als er niets geks gebeurt, zijn mijlpaal gaan bereiken. Hij rijdt dit weekend dan ook met een helm die hem doet denken aan zijn voorgaande 199 races. Op de helm zijn allemaal fotootjes te zien die staan voor momenten uit zijn rijke Formule 1-loopbaan. Er staan foto's op uit zijn tijd bij onder meer Renault en Force India, foto's uit zijn jeugd en met zijn kind. Ook staan er memes en foto's uit zijn GP2-tijd op de helm.

Helmet design of Nico Hulkenberg for his 200th GP

