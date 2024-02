Hülkenberg gaat Steiner missen: "Haas is zijn concept"

Het team van Haas heeft een zware winter achter de rug. De Amerikaanse renstal nam afscheid van teambaas Günther Steiner en ze gaven eerlijk toe dat hun wagen nog niet perfect is. Nico Hülkenberg stelt daarnaast dat hij baalt van het vertrek van Steiner.

Begin dit jaar maakte Haas bekend dat ze afscheid hebben genomen van teambaas Günther Steiner. De Italiaan heeft geen contractverlenging gekregen en teameigenaar Gene Haas heeft besloten hem te vervangen door Ayao Komatsu. Niet iedereen is het eens met deze keuze, want Steiner speelde een zeer grote rol binnen het team. Daarnaast is hij razend populair door zijn grote rol in de Netflix-reeks 'Drive to Survive'.

Haas-coureur Nico Hülkenberg geeft toe dat hij het vertrek van Steiner helemaal niet zag aankomen. De Duitser baalt ervan, zo legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Het was een verrassing. Gene belde mij op tussen Kerst en Oud en Nieuw. Ik had dit echt niet zien aankomen. Günther opende de deur voor mij en daarom vind ik het ook jammer dat hij is vertrokken. Maar het is de keuze van Gene. We zullen Günther zeker gaan missen, hij heeft dit allemaal opgebouwd. Haas is zijn concept, het is zijn businessplan. Hij laat gaten achter, die moeten wij opvullen."