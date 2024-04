Hülkenberg kan pijnlijk record evenaren in China

Nico Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs van het huidige startveld. De Duitse Haas-coureur wist in zijn lange loopbaan nog geen Grand Prix te winnen, en hij stond zelfs nog nooit op het podium. Dit weekend had Hülkenberg een pijnlijk record gaan evenaren.

Hülkenberg liet in de afgelopen jaren regelmatig zien dat hij zeker geen slechte of onbetrouwbare coureur is. De Duitser rijdt momenteel voor het team van Haas, en daar probeert hij het beste uit zijn bolide te persen. Een podiumplekje is te hoog gegrepen en dat zorgt ervoor dat Hülkenberg steeds dichter in de buurt komt van een pijnlijk record. Hij heeft namelijk 207 races gereden zonder ooit op het podium te staan.

Hülkenberg is al de recordhouder als het gaat om de meeste races zonder een podiumplaats. Aankomend weekend in China kan hij een ander pijnlijk record gaan evenaren. Als Hülkenberg namelijk niet wint, en die kans is heel groot, dan evenaart hij het record van de meeste Grands Prix zonder een zege. Dat record staat nu nog op naam van Andrea De Cesaris, de Italiaan reed 208 Grands Prix zonder dat hij er eentje wist te winnen. Hülkenberg kan in China op gelijke hoogte komen en in Miami kan hij het record dus op zijn eigen naam gaan zetten.