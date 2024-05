Haas-coureurs kijken uit naar eerste 'thuiswedstrijd' in Amerika

Het Amerikaanse Haas F1-team rijdt aankomende Grand Prix een thuiswedstrijd in Miami. Voor de renstal zijn het dan extra drukke tijden met PR-activiteiten vanwege de vele Amerikaanse sponsors die het team heeft. Ondanks de volle agenda geeft dat voor de coureurs Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen een extra boost om te presteren, maar om extra te genieten.



''Het is de eerste van drie thuisraces voor het MoneyGram Haas F1 Team dit seizoen, en het team voelt zich momenteel goed. We zijn in de strijd om de punten als de kans zich voordoet en hopelijk kunnen we onze capaciteiten laten zien aan onze Amerikaanse partners en thuisfans'', begon de Duister strijdvaardig, die vanaf 2025 voor Sauber rijdt.



Ook Magnussen beaamt dat wedstrijden in Amerika anders aanvoelen voor het team. ''Miami is een groot evenement voor ons, de eerste van drie thuisraces. Het is een geweldig evenement, een geweldig circuit, en persoonlijk vind ik het circuit leuk – het is een stratencircuit, maar er zitten een aantal hele goede hogesnelheidsonderdelen in. Het was vorig seizoen een van onze beste weekenden en hopelijk kunnen we dit jaar met onze auto een nog betere race hebben'', doelt de Deen op zijn hard verdiende punt met een tiende plaats.

Magnussen is erg te spreken over de 5.4 kilometerlange baan in Florida. ''Het is een goed circuit om te racen; je hebt het rechte stuk aan de achterkant dat superlang is en dan een haarspeldbocht die naar het rechte stuk leidt, dus in welk gevecht je ook zit, het heeft de neiging door te gaan in bocht 1 met daar nog een DRS-zone. Natuurlijk zijn de Amerikaanse races druk voor ons, omdat we een Amerikaans team zijn met veel Amerikaanse sponsors, dus ik kijk uit naar de hele week.''