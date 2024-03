Steiner ziet Hülkenberg als Mercedes-kandidaat

Het team van Mercedes moet dit jaar op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. Meerdere coureurs zijn al in verband gebracht met Mercedes, maar er is nog niets concreet. Günther Steiner is van mening dat Nico Hülkenberg een geschikte kandidaat is.

Hamilton verlaat het team van Mercedes na dit jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat rijden voor het team van Ferrari en daarmee bezorgt hij Mercedes een probleem. Ze moeten nu op zoek gaan naar een nieuwe topcoureur. In de afgelopen weken werden onder meer Carlos Sainz, Max Verstappen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Andrea Kimi Antonelli in verband gebracht met het zitje.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat Mercedes ook eens verder op de grid moet gaan kijken. De Italiaan is van mening dat één van de coureurs waar hij vorig jaar intensief mee samenwerkte meer dan geschikt is voor het zitje. In gesprek met het Duitse RTL legt Steiner zijn mening uit: "Als ik de teambaas van Mercedes zou zijn, dan zou ik zeker geen nee gaan zeggen tegen Nico Hülkenberg." Steiner wijst naar Hülkenbergs race in de Saoedische straten: "Als je ziet wat hij daar voor elkaar heeft gekregen, dan zou ik zeggen dat dat best wel slim was."