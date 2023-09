Hülkenberg kraakt Haas af: "Dan kan je ook weinig verwachten"

Het team van Haas beleefde afgelopen weekend een belabberd race in Italië. Op het circuit van Monza kwamen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen kansloos als laatste over de streep. De tegenvallende race zorgde voor veel frustratie bij Hülkenberg, de Duitser stelt dat zijn team teveel fouten heeft gemaakt.

Hülkenberg kende in Monza nog een aardige kwalificatie. De Duitse Haas-coureur noteerde dertiende tijd en hij vocht tijdens de race zelfs een tijdje mee om de punten. Maar tijdens de race zakte Hülkenberg door het veld en kwam hij slechts als zeventiende over de streep, hij hield alleen zijn teamgenoot Kevin Magnussen achter zich. Beide coureurs werden op een rondje achterstand gezet, alle andere coureurs finishten in dezelfde ronde als racewinnaar Max Verstappen.

Na afloop van de race was Hülkenberg enorm kritisch op zijn werkgever. De Duitse coureur sprak zich na afloop van de Italiaanse Grand Prix uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Vergeleken met de competitie waren wij echt heel slecht. Zodra het nieuwe van onze banden af is, doen we het alleen maar slechter. We zijn het enige team dat geen updates had meegenomen naar Monza, zelfs geen speciaal pakket of aangepaste vleugels. Als je vrijwel niets doet, dan kan je ook weinig verwachten. Om eerlijk te zijn, we waren de punten niet eens waard."