Schumacher wijst Hülkenberg als alternatief voor Perez aan

Sergio Perez kreeg recent een contractverlenging bij Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur is echter niet bezig met een goed seizoen, en hij ontvangt veel kritiek. Ralf Schumacher begrijpt wel waarom Red Bull deze keuze heeft gemaakt, maar zelf ziet hij Nico Hülkenberg als een betere optie.

Perez heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Zijn werkgever Red Bull Racing is niet langer het sterkste team van het veld, en ze moeten vechten met de concurrentie. Max Verstappen weet dat goed vol te houden en hij weet zelfs races te winnen, terwijl Perez steeds verder lijkt terug te zakken. De Mexicaan zakt regelmatig door het ijs, en daar is men niet al te blij mee. Er worden dan ook vraagtekens geplaatst bij zijn contractverlenging.

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher zou Red Bull een groot probleem hebben als ze niet konden beschikken over Max Verstappen. De Duitser stelt dat Perez vooral financieel zeer aantrekkelijk is voor Red Bull en dat hij een goed uithangbord is in Latijns-Amerika. Tegenover Formel1.de stelt Schumacher dat Nico Hülkenberg sportief gezien een betere keuze was: "Hij is van een heel ander niveau dan Perez. Hij rijdt heel erg anders. In de kwalificatie rijdt hij erg stabiel. Hij kan Verstappen op een heel andere manier helpen, ook op het gebied van strategie. Nu hebben ze het probleem dat hij een teamgenoot heeft die hem niet kan helpen."