Hülkenberg ontvangt zware straf na sprintrace

Nico Hülkenberg en Fernando Alonso vochten vandaag een duel uit in de slotfase van de Oostenrijkse sprintrace. Alonso moest echter door de uitloopzone gaan nadat Hülkenberg een remfoutje maakte. De stewards hebben besloten Hülkenberg een extreem zware straf te geven.

Alonso verloor in de slotfase van de sprintrace veel posities. Hij moest door de uitloopzone gaan nadat Hülkenberg een remfoutje maakte. De stewards besloten de zaak te onderzoeken en ze stelden dat Hülkenberg onderstuur had en dat hij hierdoor Alonso in de weg reed. De Spanjaard moest actie ondernemen en hij ging van de baan af. De stewards vonden het een serieuze zaak en ze gaven Hülkenberg een tijdstraf van tien seconden. Daarnaast kreeg hij twee strafpunten op zijn superlicentie.