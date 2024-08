Hülkenberg hoopt dat dochter niet gaat racen

Nico Hülkenberg denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De Duitser tekende recent een nieuw contract bij Audi, en dat betekent dat hij niet gaat verdwijnen uit de Formule 1. Hij is dol op zijn sport, maar hij hoopt wel dat zijn dochter voor een ander carrièrepad kiest.

Hülkenberg maakte in 2010 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De Duitser had daarna niet elk jaar een stoeltje, maar hij is nooit echt verdwenen uit de sport. Hülkenberg is één van de oudste en meest ervaren coureurs van het huidige veld, en hij gaat nog geen afscheid nemen van die status. Dit seizoen rijdt hij nog voor Haas, maar vanaf volgend jaar rijdt hij voor Sauber. De Zwitserse renstal wordt in 2026 omgetoverd in het fabrieksteam van Audi.

Hülkenberg is verliefd op de Formule 1, maar hij hoopt dat zijn dochter voor een andere baan gaat kiezen. Hij moet lachen als Motorsport.com hem vraagt of er een racetoekomst voor zijn dochter in zit: "Is dit nu een strikvraag? Het is wel iets wat pas in de toekomst gaat spelen, maar ik hoop dat ze een andere loopbaan ambieert. Ik hoop dat ze in de toekomst een echte baan gaat zoeken!" Hülkenberg legt duidelijk uit waarom hij dit geen goed idee vindt: "Het is ook gewoon veel te duur. En ik hoop dat ze een baan vindt waar je wat langer in actief kunt zijn."