Hülkenberg rijdt met speciale Nederlandse helm in Zandvoort

Het raceweekend in Zandvoort is bijzonder voor Nico Hülkenberg. Hij groeide vlak bij de Nederlandse grens op, en hij is zeer populair in het land. Hij rijdt dit weekend dan ook rond met een speciale helm, hij werk hiervoor samen met de stichting van Prins Bernhard.

Hülkenberg rijdt met een Nederlandse helm rond op het circuit van Zandvoort. Op de witte helm zijn oranje accenten te zien en de Nederlandse vlag komt ook terug in het design. Hülkenberg is een samenwerking aangegaan met de stichting Lymph&Co van circuiteigenaar Prins Bernhard. De stichting zet zich in voor het verbeteren van onderzoek naar lymfeklierkanker. Hülkenberg zal zijn helm na afloop van de race laten veilen en de opbrengst gaat naar de stichting.

Back to the Netherlands 🇳🇱 !!

A special place that deserves a special helmet. I am also delighted to be working with Prince Bernhard and his foundation @LymphCo this weekend. The foundation has been committed to improving research against lymphoma for years. Great project, which…