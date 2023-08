Hulkenberg kan niet wachten om in F1-auto op Zandvoort te racen

Voor Haas-coureur Nico Hulkenberg zal het aankomende Grand Prix-weekend heel speciaal worden. De bijna vloeiend Nederlandssprekende Duitser krijgt namelijk voor het eerst de kans om het bloedsnelle circuit op Zandvoort vanuit een F1-auto te verkennen.

Voor vele Nederlandse F1-fans is Nico Hulkenberg een bekende. De geboorteplaats van de Duitser is maar 2 kilometer verwijderd van de Nederlands-Duitse grens, en heeft zodoende veel ervaring met Nederland. Aankomend weekend mag de Haas-coureur naar Zandvoort afreizen, om voor het eerst in zijn F1-carrière een Grand Prix-weekend in de Noord-Hollandse duinen af te mogen werken.

"Mijn geboorteplaats ligt maar op 2 kilometer afstand van Nederland, dus toen ik opgroeide heb ik daar veel gekart en gewerkt. Daarom spreek ik ook de Nederlandse taal, en heb ik veel goede herinneringen. Ik heb vroeger in de Formule BMW, Formule 3 en A1 Grand Prix veel op Zandvoort gereden. Het is een geweldig circuit. Met veel hoogteverschillen en kombochten is het net een achtbaan, dus ik kijk er naar uit om het circuit voor het eerst in een Formule 1-auto te mogen uitproberen."