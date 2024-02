Haas presenteert schema voor testweek

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen van start met de officiële testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Alle teams en coureurs zullen hierbij in actie komen. Het team van Haas heeft nu als eerste bekend gemaakt op welke dagen hun coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen in actie zullen komen.

Aangezien er maar drie testdagen op de planning staan, moeten de teams een goede verdeling maken om hun coureurs evenveel baantijd te geven. Het team van Haas heeft nu als eerste bekend gemaakt op welke momenten hun coureurs in actie zullen komen. Op de woensdag bijt Kevin Magnussen het spits af in de ochtend, waarna Nico Hülkenberg in de middagsessie in actie zal komen. Op donderdag zijn de rollen omgedraaid en neemt Hülkenberg de ochtend voor zijn rekening. Op de vrijdag begint Magnussen de dag en sluit Hülkenberg de testweek af.

