Hülkenberg wil kijken naar regels na schorsing Magnussen

Nico Hülkenberg heeft dit weekend in Azerbeidzjan een andere teamgenoot bij Haas. Oliver Bearman vervangt namelijk de geschorste Kevin Magnussen. Hülkenberg is het niet helemaal eens met de schorsing van Magnussen en hij wil het gesprek aangaan met de FIA.

Magnussen werd geschorst, omdat hij in Monza zijn elfde en twaalfde strafpunt verzamelde. Als een coureur twaalf strafpunten op zijn superlicentie heeft staan, wordt hij voor een race geschorst. Magnussen is de eerste Formule 1-coureur die volgens deze regels is geschorst. Veel coureurs zijn het daar niet mee eens, want veel van hen vinden de straffen in de sport momenteel te zwaar.

Risico's

Ook Hülkenberg deelt die mening. In Bakoe wijst de Duitser naar het moment waarvoor Magnussen twee strafpunten ontving. Tegenover de internationale media spreekt Hülkenberg zich uit: "Ik vond het geen twee strafpunten waard, en ik vond een tijdstraf van tien seconden ook zwaar. Veel coureurs denken er zo over. In Oostenrijk had ik ook een moment in de sprintrace met Alonso. Ik probeerde een actie in te zetten in bocht 3, verremde me, ging wijd en hij moest uitwijken buiten de baan, maar zo is racen. Als we inhalen verlaten we onze comfortzone en nemen we risico's, dan gebeuren deze dingen soms."

Gesprekken

Hülkenberg wijst naar het feit dat Pierre Gasly, de coureur waarmee Magnussen clashte in Monza, de straf te zwaar vond. De Haas-coureur wil dan ook in gesprek gaan met de FIA: "De coureurs hebben het gevoel dat dit niet nodig is voor elk contactmoment, en misschien moeten de regels voor straffen worden bekeken en aangepast, want we moeten kunnen racen. Het wordt saai als we niet kunnen racen, we worden de hele tijd bestraft. Ik weet zeker dat het naar voren zal komen tijdens de drivers briefing en er komen gesprekken met Niels Wittich."