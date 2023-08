Officieel: Haas houdt vast aan Hülkenberg en Magnussen voor 2024

Het lag al in de lijn der verwachtingen, maar vlak voor de start van het Nederlandse Grand Prix-weekend is het officieel geworden: Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen rijden ook in 2024 voor het team van Haas. De twee coureurs vormen sinds dit jaar een duo bij de Amerikaanse renstal.

Hülkenberg en Magnussen zijn bezig met een degelijk seizoen in dienst van Haas. Samen hebben ze elf punten bij elkaar gereden waardoor Haas momenteel op de achtste plaats staat in het constructeurskampioenschap. Hülkenberg keerde dit jaar terug in de Formule 1 en presteert naar wens, Magnussen is bezig met zijn tweede jaar na zijn comeback. Voor Haas is er dan ook reden om voor andere coureurs te kiezen.