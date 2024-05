Hülkenberg gaf Verstappen een tow: "We helpen elkaar!"

Max Verstappen greep vandaag de pole position in Imola. De Nederlander revancheerde zich na een drietal tegenvallende trainingen. Bij zijn snelste rondje kreeg hij een tow van Nico Hülkenberg, en volgens de Haas-coureur was dat een mooi vriendendienstje.

Verstappen moest in de kwalificatie de strijd aangaan met de snelle McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De verschillen waren enorm klein, en Piastri en Norris kwamen net te kort. Uiteindelijk scheelde het 0,074 seconden met de tweede tijd van Piastri. Verstappen kreeg een tow van zijn goede vriend Nico Hülkenberg tijdens zijn polerondje, en de Duitse Haas-coureur kon daar goed om lachen na afloop.

Hülkenberg kende op zijn beurt ook een goede kwalificatie in Imola. Hij noteerde de tiende tijd, en voor een team als Haas is dat een prachtig resultaat. Aan het begin van de kwalificatie stond hij zelfs eventjes bovenaan de tijdenlijst. Na afloop van de kwalificatie werd hij door Sky Sports geconfronteerd met het feit dat hij Verstappen een tow had gegeven. Hij kon daar om lachen: "Max en ik helpen elkaar gewoon uit de brand tijdens de kwalificatie! Hij hielp me een paar keer in Q2, en ik gaf hem iets terug. Soms moet je elkaar gewoon een beetje helpen!"