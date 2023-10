Haas F1-coureurs hadden meer verwacht van updates

Haas F1 bracht voor het eerst in 2023 updates mee. Het leverden tijdens de kwalificatie in Austin echter niet op wat het team had gehoopt. Kevin Magnussen werd veertiende en Nico Hulkenberg eindigde op de zestiende plaats.

"Er zijn vandaag enkele positieve signalen geweest met de geüpgradede auto, en ik denk niet dat we deze hebben gemaximaliseerd", begon Magnussen in een online persbericht van het team. "Ik denk dat er meer in zit en ik ben benieuwd hoe hij morgen in de Sprint presteert."

"De race op zondag is uiteraard de grote vraag, om te kijken of we wat beter voor onze banden kunnen zorgen. Ik denk niet dat we hadden verwacht dat we over één ronde veel competitiever zouden zijn. Ik denk dat we hopen een aantal inconsistentieproblemen op te lossen, vooral de raceprestaties."

Hulkenberg had er meer de pee in en had het gevoel dat er meer in het vat zat.

"Het was een ongelukkige tweede run in de kwalificatie, het was de tweede ronde die er toe deed met de baanevolutie die we vandaag hadden, maar we raakten gestoord. We hadden beide Red Bulls die de ronde verstoorden op lastige plekken, waardoor ik behoorlijk wat tijd verloor en dat maakte het verschil."

"Het is de eerste dag dat we de nieuwe updates uitvoeren en na slechts één uur oefenen en kwalificatie moeten we er doorheen gaan en het beter begrijpen. Tijdens VT1 was ik helemaal niet blij met de auto, maar we hebben een aantal goede set-upwijzigingen doorgevoerd en het voelde veel beter. Ik denk dat we een heel eind hadden kunnen komen, dus het is erg frustrerend."