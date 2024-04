Wat zijn de opties voor Haas na het vertrek van Hülkenberg?

Vandaag werd bekend dat Nico Hülkenberg na dit seizoen vertrekt bij het team van Haas. De Duitser stapt over naar Sauber, wat vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi is. Haas moet nu op zoek naar een opvolger, terwijl ook de toekomst van Kevin Magnussen nog niet zeker is. Wat zijn de mogelijkheden voor het Amerikaanse team?

Oliver Bearman

De grote favoriet om Hülkenberg op te volgen is Oliver Bearman. De 18-jarige Brit is verbonden aan Haas als reservecoureur en hij is ook onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal maakte hij eerder dit jaar uit het niets zijn debuut in Jeddah als invaller. Op het snelle Saoedische circuit liet hij zien dat hij met gemak mee kan komen in het Formule 1-veld. Haas zal hem later dit jaar nog meerdere keren gaan inzetten tijdens vrije trainingen, dus de kans is groot dat volgend jaar zijn eerste volledige seizoen voor het team gaat rijden.

Pietro Fittipaldi

Mocht Haas toch niet voor Bearman kiezen, dan kunnen ze altijd nog op hun reservebank kijken. Pietro Fittpaldi zit daar al jaren trouw te wachten op een nieuwe kans. De Braziliaan kent iedereen bij Haas goed en in 2020 reed hij al twee races als vervanger van de geblesseerde Romain Grosjean. Fittipaldi rijdt dit jaar in de IndyCar voor het team van Rahal Letterman Lanigan Racing. De kans is klein dat Haas voor hem kiest, maar het zou geen vreemde keuze zijn gezien zijn band met het team.

Valtteri Bottas & Guanyu Zhou

De toekomst van Kevin Magnussen bij Haas is ook nog niet zeker. De Deen beschikt over een aflopend contract, en hij is nog niet super sterk aan het seizoen begonnen. Als Haas een betrouwbare coureur met ervaring in de auto wil zetten, dan kunnen ze kijken bij Sauber. De kans is groot dat Valtteri Bottas en Guanyu Zhou daar allebei moeten vertrekken. Bottas is een ervaren kracht met een grote fanbase en Zhou brengt veel Chinese aandacht met zich mee. Beide coureurs maken geen grote fouten, en dat maakt ze interessante opties voor Haas.

Ferrari-kanshebbers

Bearman is niet de enige coureur die door Ferrari neer kan worden gezet bij Haas. De Italiaanse renstal gaf de Russische Israëliër Robert Shwartzman in de afgelopen jaren regelmatig de kans in vrije trainingen. Hij kan zomaar een outsider worden voor het Haas-zitje. Hij bestuurt momenteel een Hypercar van Ferrari in het WEC en daar maakt hij veel indruk. Ferrari heeft ook nog Arthur Leclerc onder contract staan, maar de kansen voor de Monegask zijn zo goed als nul. Hij vervult vooral een rol achter de schermen bij Ferrari en hij maakte geen grootste indruk in de Formule 2.