Hülkenberg trots op mijlpaal van 200 Grands Prix

Het Mexicaanse Grand Prix-weekend wordt zeer speciaal voor Nico Hülkenberg. Als er niets geks gebeurt, staat hij zondag voor de tweehonderdste keer aan de start van een Grand Prix. De Duitse Haas-coureur is trots op deze mijlpaal en hij hoopt dat hij zichzelf te belonen met een goed resultaat.

Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1 voor het team van Williams. Hij stond in de afgelopen jaren een paar seizoenen aan de zijlijn, maar het team van Haas bood het wel een zitje aan voor het huidige seizoen. Voor het eerst sinds 2019 heeft Hülkenberg dit jaar een fulltime zitje in de koningsklasse van de autosport. Hij presteert zeker niet slecht en dit weekend wordt hij dus lid van een exclusieve club van ervaren coureurs.

Hülkenberg wordt de 22ste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die tweehonderd of meer Grands Prix heeft verreden. In een persbericht van Haas reageert hij op het feit dat hij straks meer races heeft verreden dan legendes Alain Prost, Nigel Mansell en Niki Lauda: "Natuurlijk ben ik trots. Die mannen reden in een andere periode met minder wedstrijden, dus vandaag de dag is het makkelijker om veel Grands Prix te rijden. Maar, dit is alsnog een mijlpaal en ik ben heel blij dat ik dit mag bereiken. Ik ben zin in het weekend, het is een coole plek en dat maakt het nog specialer."