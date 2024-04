Steiner raadt topteams aan naar Hülkenberg te kijken

Na dit seizoen komen er veel zitjes vrij in de Formule 1. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en dat betekent dat iedereen vecht voor zijn kansen. Volgens Günther Steiner zou Nico Hülkenberg zeker in aanmerking moeten komen voor een zitje bij een topteam.

Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs van het veld. De Duitse coureur rijdt momenteel voor het team van Haas en daar laat hij soms mooie dingen zien. Hülkenberg is daar regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Kevin Magnussen en met zijn ervaring kan hij veel teams helpen. Hij wordt nog niet gezien als een kanshebber voor een stoeltje, maar volgens kenners moet men wel naar de Duitser kijken.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner weet zeker dat Hülkenberg niet zou misstaan in dienst van een topteam zoals Mercedes of Red Bull Racing. In gesprek met Formel1.de wordt Steiner gevraagd of een topteam een fout maakt als ze Hülkenberg aanstellen: "Nee, dat zou zeker geen fout zijn. Nico zou voor elk team een goede keuze zijn. Of het team nou goed of slecht is, Nico is altijd goed. Dat heeft hij in het verleden wel bewezen. Hij was net twee of drie jaar weg toen we hem terughaalden en daarna stond hij er meteen weer. Maar de manier waarop hij rijdt, iedereen kan dat toch zien!"