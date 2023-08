Hulkenberg ziet positieve kant aan record voor meeste Grands Prix zonder podium

Als Nico Hulkenberg over zijn bijzondere record praat, is het niet alleen maar frustratie. De Duitse F1-coureur staat momenteel op 193 Grand Prix-starts zonder een podiumresultaat en heeft daarmee met uitstek het record in handen. Maar volgens de Haas-coureur kan er ook juist een positief signaal uit de bizarre statistiek gehaald worden.

Het beste resultaat dat Nico Hulkenberg in de Formule 1 tot nu toe heeft weten te behalen, is een vierde eindplaats. De Duitse F1-veteraan was meerdere malen dichtbij een podiumfinish, maar kon keer op keer niet daadwerkelijk in de top drie eindigen. Met zijn 193 Grand Prix-starts (196 als Melbourne 2013, Spa 2015 en Silverstone 2020 wel meegerekend worden) verkeert de Haas-coureur op een eenzame hoogte, waarbij voormalig coureur Adrian Sutil met 128 starts runner-up is.

Maar op de vraag of Hulkenberg alleen met ergernis en frustratie naar zijn record kijkt, antwoordt hij: "Als je er echt over nadenkt dan is het wel een beetje frustrerend, ja. Maar ik heb nooit een auto gehad die serieus om podiumfinishes kon vechten. Daarentegen heb ik wel goede auto's gehad en daarmee ook kansen gekregen om op het podium te komen, maar die zijn keer op keer vanwege verschillende redenen in het water gevallen."

"Maar om eerlijk te zijn ben ik nog steeds tevreden. Als ik terug op mijn carrière kijk, dan waren er natuurlijk wat dingetjes die ik beter had kunnen doen. Maar ik ben er niet bitter of gefrustreerd over. Ik voel me goed, en later dit seizoen – ergens rond de Mexicaanse Grand Prix – zal ik de 200 racestarts aantikken."

"Maar als ik echt zo slecht zou zijn, dan zou ik nooit 200 Grands Prix lang in de Formule 1 zitten. Dus er zit ook echt wel een positieve kant aan. Ik moet mijn potentie maximaliseren. De kansen die ik vroeger heb gekregen, die liepen helaas niet goed af. Dat was toentertijd natuurlijk heel frustrerend, maar het is wat het is."