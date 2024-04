Officieel: Hülkenberg vertrekt na dit jaar bij Haas

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Nico Hülkenberg gaat vertrekken bij het team van Haas. Na dit seizoen neemt de ervaren Duitse coureur afscheid van de renstal waarbij hij vorig jaar terugkeerde in de Formule 1. De kans is zeer groot dat zijn overstap naar Sauber snel volgt.

Hülkenberg wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het Audi-project. De Duitse autobouwer stapt in 2026 de Formule 1 in en ze maken dan van Sauber een fabrieksteam. Hülkenberg wordt gezien als de ideale coureur voor het project, aangezien hij Duits is en veel ervaring heeft in de koningsklasse van de autosport. Het is dan ook de verwachting dat Sauber en Audi snel met een bevestiging komen van de komst van Hülkenberg. Hij beschikt over een contract bij Haas dat na dit jaar afloopt.