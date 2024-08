Hülkenberg denkt nog lang niet aan racepensioen

Nico Hülkenberg is een van de smaakmakers van dit seizoen. De Duitser presteert zeer goed bij Haas, en hij denkt nog lang niet aan stoppen. Hij heeft zijn toekomst al veiliggesteld door te tekenen bij Audi, maar hij weet wel wanneer hij zijn helm aan de wilgen wil gaan hangen.

Hülkenberg rijdt al heel wat jaartjes mee in de Formule 1. Met zijn 217 Grands Prix en zijn 37 jaar, behoort hij tot de ervaren rotten van het veld. Hij is dit jaar bezig met een goed seizoen waarin hij de nodige WK-punten wist te pakken, en regelmatig sneller is dan zijn Haas-teamgenoot Kevin Magnussen. Na dit seizoen vertrekt Hülkenberg bij Haas en gaat hij rijden voor Sauber. In 2026 wordt dan team omgetoverd in Audi en wordt Hülkenberg fabriekscoureur.

Hülkenberg geniet nog steeds van de Formule 1. Hij denkt nog lang niet aan stoppen, maar hij weet wel wanneer hij zijn loopbaan zal beëindigen. Hij legt het uit aan Motorsport.com: "Ik ben 37 geworden, maar ik voel me eerlijk gezegd niet oud of dat ik richting mijn houdbaarheidsdatum ga. Ik houd me daar ook niet me bezig. Op het moment heb ik nog wat er nodig is. Zolang dat het geval is, blijf ik doorgaan. Als ik het idee krijg dat ik de jongelingen niet kan bijbenen, dan trek ik zelf de stekker eruit. Nu heb ik dat punt nog niet bereikt, en ik weet ook niet wanneer ik daar wel ga komen."