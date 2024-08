Hülkenberg kijkt uit naar Zandvoort: "Speciale race voor mij"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het belooft een groot feest te worden, en veel coureurs hebben er zin in. Dat geldt ook voor Nico Hülkenberg, en voor hem wordt het een bijzonder weekend.

Hülkenberg is nog altijd zeer populair in Nederland. De Duitse Haas-coureur spreekt de taal en hij is ook bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Hij heeft al zeer veel punten gescoord en hij weet zich met zijn Haas-bolide te mengen in de duels in het middenveld. Hij hoopt zijn goede vorm vast te houden voor de tweede seizoenshelft die aankomend weekend van start gaat op Zandvoort.

Hülkenberg heeft heel erg veel zin in de race op het circuit van Zandvoort. Voor hem is dit bekend terrein, zo laat hij weten in de preview van Haas: "Zandvoort is een circuit waar ik vroeger veel heb gereden in de Formule BMW, A1GP en de Formule 3. Ik heb daar veel goede herinneringen liggen. Het is een bekende plek van vroeger, ook omdat ik dicht bij de Nederlandse grens ben geboren. Het is een speciaal gevoel en een speciale race voor mij daar. Het is een geweldige plek, met een geweldige vibe. Het Orange Army zal op oorlogssterkte zijn, dus het wordt een groot feest. Het is een korte baan, en dat is heel erg old skool en krap. Het is lastig om daar in te halen."