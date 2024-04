Sauber trots op komst van 'belangrijke' Hülkenberg

Vandaag werd bekend dat Nico Hülkenberg na dit jaar gaat rijden voor het team van Sauber. De Duitser vertrekt na dit seizoen bij Haas en hij wordt de eerste coureur van het team dat in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Andreas Seidl is heel erg blij met de komst van Hülkenberg.

Het nieuws kwam voor niemand als een verrassing. Hülkenberg werd al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Audi, en vandaag volgde dus de bevestiging. Haas maakte bekend dat Hülkenberg gaat vertrekken, en vlak daarna kwam ook Sauber met het nieuws. Bij de Zwitserse renstal uit Hinwil zijn ze enorm blij met de komst van Hülkenberg, want hiermee hebben ze weer een stap gezet met het oog op de toekomst.

Andrea Seidl is enorm blij met de komst van Hülkenberg. Seidl is de CEO van Sauber en vanaf 2026 is hij is de CEO van het Formule 1-project van Audi. In een persbericht spreekt hij zich trots uit: "We zijn heel erg blij om Nico hier in 2025 weer te verwelkomen en met hem te gaan rijden in de Formule 1. Met zijn snelheid, ervaring en commitment om samen te werken, zal hij heel erg belangrijk gaan worden bij onze transformatie. Direct vanaf de start was er al wederzijdse interesse in het neerzetten van iets voor de lange termijn. Nico is een sterke persoonlijkheid en met zijn input kan hij ons helpen bij de ontwikkeling van de auto en het opbouwen van het team."