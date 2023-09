Hülkenberg flirt met toekomstig Audi-zitje

Terwijl de meeste teams zich momenteel focussen op het heden en de nabij toekomst, is Audi volop bezig met het 2026-project. De Duitse autobouwer debuteert in dat jaar in de Formule 1 en de voorbereidingen zijn in volle gang. Nico Hülkenberg volgt de ontwikkelingen op de voet, hij noemt het een aantrekkelijk project.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze regels hebben de interesse getrokken van meerdere partijen. Honda keert vanaf dat jaar officieel terug, Ford gaat samenwerken met Red Bull Racing en Audi betreedt het speelveld. De Duitsers gaan samenwerken met het team van Sauber, nu actief als Alfa Romeo, en ze toveren de Zwitserse renstal om in een echt fabrieksteam.

Veel coureurs hebben interesse in het project van Audi. Het is bekend dat ze graag een Duitse coureur willen aantrekken. Huidig Haas-coureur laat in de podcast Beyond the Grid weten dat hij hier wel oren naar heeft: "Het is zeker één van de aantrekkelijkste projecten van het moment. Er komt een nieuw merk naar de Formule 1. Het is ook nog eens een Duits merk, het zijn veel mensen waar ik mee heb gewerkt en ze weten hoe ze moeten presteren. Op papier klinkt het heel goed. Ik moet natuurlijk blijven presteren en misschien krijg ik daar een kans. De tijd zal het ons vertellen."