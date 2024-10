Hülkenberg ziet Haas als 'serieuze kanshebber'

Nico Hülkenberg en zijn team Haas zijn bezig met een positief seizoen. Hülkenberg doet weinig fout en hij vecht vrijwel elk weekend om de punten. De Duitser denkt dat Haas in de komende periode kan gaan verrassen, hij ziet ze als een serieuze kanshebber.

Hülkenberg staat momenteel op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 24 WK-punten. Hij draagt hiermee bij aan de zevende plaats van Haas in het constructeurskampioenschap. Haas staat vlak achter VCARB, en er zijn nog genoeg kansen. Hülkenberg is tevreden met de huidige situatie, maar na dit seizoen stapt hij wel over naar Sauber. De Zwitserse renstal wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi, en Hülkenberg moet een grote rol gaan spelen bij dit project.

Organisatie

Nu focust hij zich nog op Haas, en daar ziet hij veel goede dingen. Sinds Ayao Komatsu begin dit jaar de teambaas is, is de weg omhoog ingezet. In gesprek met Motorsport.com is Hülkenberg lovend over de huidige vorm van Haas: "Het team is nu heel goed georganiseerd. Het is een organisatie die werkt en dat hebben we dit jaar tot op zekere hoogte bewezen met de veranderingen die afgelopen winter hebben plaatsgevonden."

Serieuze kanshebber

Hülkenberg denkt dat Haas in de nabije toekomst kan gaan schitteren in de Formule 1. De ervaren Duitser is duidelijk als hij wordt gevraagd naar de toekomst van Haas: "Het hangt af van meerdere factoren. Op commercieel gebied bijvoorbeeld. Wat voor partners hebben ze, wat is het budget en wat zijn de middelen? Dat is natuurlijk een belangrijk element in dit soort vragen. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren? Ik heb gehoord dat er meer spannende dingen in de pijplijn zitten voor het team, en dat kan alleen maar helpen. Ik denk dat Haas in de komende een serieuze kanshebber zal zijn, vooral volgend jaar, aangezien de reglementen dan hetzelfde zijn."