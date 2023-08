Hülkenberg eert Nederland met speciale helm

Alhoewel de Nederlandse Grand Prix in 2021 pas weer terugkeerde op de Formule 1-kalender, is de race zeer populair bij veel coureurs. Het circuit van Zandvoort valt in de smaak bij veel coureurs, ook Nico Hülkenberg is een groot fan van de baan in de Noord-Hollandse duinen. Hij heeft speciaal voor dit weekend zijn helmdesign aangepast.

Hülkenberg heeft een speciale band met Nederland. De Duitse Haas-coureur groeide vlak over de grens op en spreekt dan ook een aardig woordje Nederlands. Sterker nog, Hülkenberg geeft aan de Nederlandse media meestal interviews in het Nederlands. Dit weekend eert hij Nederland met een speciale helm, op zijn helm komen veel oranje details naar voren. Verder is ook de Nederlandse vlag duidelijk zichtbaar op de zijkant.