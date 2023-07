'Hulkenberg vervangt Perez' - Marko lacht speculaties weg

Helmut Marko heeft de geruchten dat Nico Hulkenberg een verrassende kandidaat zou kunnen zijn om Sergio Perez te vervangen bij Red Bull Racing, weggelachen toen hij ernaar werd gevraagd. De 35-jarige Duitser heeft dit jaar indruk gemaakt tijdens zijn terugkeer in de Formule 1 met Haas en lijkt op weg naar een contractverlenging.

Voormalig F1-coureur Timo Glock zei in Spa-Francorchamps: "Voor mij is hij dit jaar een van de beste drie kwalificatiecoureurs en hij zou ook in de race goed kunnen presteren als hij die kans krijgt. Op dit moment is de auto niet waar hij zou moeten zijn, maar Nico is zeker in staat om met zijn ervaring voet aan de grond te krijgen bij een topteam."

Hulkenberg zelf bagatelliseerde echter de geruchten die hem in verband brachten met een sensationele overstap naar Red Bull. "Ik denk dat alle tekenen wijzen op een toekomst bij Haas. We werken goed samen en er is een goede harmonie tussen Gunther Steiner, het hele team en mij, ook al is het soms frustrerend op zondag. Ik wil echter deel uitmaken van die ommekeer", zo vertelde de Duitser.

Audi of Red Bull

Naast de speculaties met Red Bull wordt Hulkenberg ook in verband gebracht met een overstap naar Audi voor 2026, als het Duitse merk in de Formule 1 stapt. Voor 2024 staat bij Red Bull in principe Sergio Perez onder contract, maar de vraag is of het Oostenrijkse team met hem verder wil als hij matig blijft presteren.

Gevraagd naar de geruchten, glimlachte Red Bull's Helmut Marko tegen de krant Kleine Zeitung: "Laten we het zo zeggen.We nemen hem Hulkenberg voor de kwalificatie en dan rijdt Perez de race," grapte hij.