Hülkenberg sluit overstap naar Audi niet uit

Nico Hülkenberg is momenteel de enige Duitse coureur op de Formule 1-grid. Hij staat nog tot en met eind 2024 onder contract bij het team van Haas. Wat hij in de toekomst gaat doen, is nog helemaal niet duidelijk. Hülkenberg sluit niet uit dat hij ooit voor het nieuwe fabrieksteam van Audi gaat rijden.

Hülkenberg keerde dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Haas. Sinds 2019 had hij geen volledig seizoen meer gereden in de koningsklasse, maar dit jaar was hij weer helemaal terug. Hij presteerde zeker niet slecht, maar hij was zelf niet helemaal tevreden. De Duitser baalde van de prestaties van zijn werkgever Haas, vooral de nieuwe updates vielen niet in de smaak bij de ervaren coureur.

Wat hij na 2024 gaat doen, is nog zeer onzeker. Hülkenberg wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Audi. De Duitse automaker gaat vanaf 2026 samenwerken met het team van Sauber. Bij Auto, Motor und Sport spreekt Hülkenberg zich uit: "Alleen de tijd zal dat gaan vertellen. Laten we eens zien hoe het volgend jaar zal gaan. Hebben we dan een competitieve auto? Welke mensen voeren welke taken uit? Ik kan nu geen duidelijk antwoord geven. We moeten ons anders positioneren zodat dit niet meer gebeurt."