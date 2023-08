Surer klapt voor Hülkenberg: "Hij geeft Magnussen een koekje van eigen deeg"

Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen vormen dit seizoen het rijdersduo van het team van Haas. De teruggekeerde Hülkenberg is vooralsnog veel sneller dan zijn Deense teamgenoot. Volgens Marc Surer krijgt Magnussen nu een koekje van eigen deeg nadat hij vorig jaar hetzelfde deed met Mick Schumacher.

Magnussen maakte vorig jaar zijn comeback in de koningsklasse van de autosport. De Deen werd last minute aangetrokken als de vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. Tot ieders verbazing was Magnussen direct razendsnel en vernederde hij zijn toenmalige teamgenoot Mick Schumacher. De Duitser zakte door het ijs en kreeg geen nieuw contract bij het team van Haas. Dit seizoen fungeert hij als reservecoureur van het team van Mercedes.

Dit seizoen is Magnussen regelmatig langzamer dan zijn nieuwe teamgenoot Nico Hülkenberg. De Duitser heeft voor het eerst sinds 2019 een vast stoeltje in de Formule 1. Hülkenberg maakt indruk en volgens oud-coureur Marc Surer heeft hij Magnussen een koekje van eigen deeg. In gesprek met Formel1.de spreekt Surer zich uit: "Magnussen heeft de loopbaan van Mick Schumacher in de Formule kapot gemaakt en nu is Hülkenberg hetzelfde aan het doen met de loopbaan van Magnussen. Hij maakt nu hetzelfde mee als Mick, dat is heel erg bijzonder."