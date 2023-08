Hülkenberg wijst klimaatverandering aan als oorzaak van Duitse desintresse

Duitsland was jarenlang één van de belangrijkste markten voor de Formule 1. Duitse coureurs waren oppermachtig in de sport en de Duitse Grand Prix werd verreden op twee circuits die elkaar elk jaar afwisselden. Anno 2023 ziet het beeld er iets anders uit, Nico Hülkenberg wijst klimaatverandering aan als de hoofdoorzaak hiervan.

Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Nico Rosberg lieten het Duitse publiek eerder deze eeuw veelvuldig juichen. Na de successen van deze drie wereldkampioenen stond er echter geen nieuw toptalent op en verdween de Duitse Grand Prix van de kalender. Ook de kijkcijfers van de Formule 1 in Duitsland zijn flink gedaald. Met Nico Hülkenberg rijdt er ook nog maar één Duitser in de koningsklasse van de autosport.

Hülkenberg denkt wel te weten waarom de sport veel minder populair is geworden in zijn thuisland. De Haas-coureur legt zijn redenatie uit aan Motorsport.com: "Duitsland was met Michael en later met Sebastian en Rosberg altijd verwend in de autosport. Daarnaast doet Mercedes ook al dertig jaar mee. Ik denk ook dat de sport soms populairder is, maar dat dit ook weer kan afzwakken. Ik denk dat in Duitsland de algemene perceptie heerst dat de auto-industrie verantwoordelijk is voor klimaatverandering en niet duurzaam is. Ik denk dat dit ook invloed heeft op onze sport. Iedereen, waaronder politici, roept dat het slecht is, op een of andere manier heeft dat invloed op de Formule 1."