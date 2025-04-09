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Racing Point

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Racing Point

GB Racing Point

  • Team naam Racing Point
  • Basis Silverstone, Groot Brittannië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 23 aug 2018
  • Podiums 3
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities 1
  • Snelste race rondes -

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Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

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