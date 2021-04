Nico Hülkenberg voelt de 2021-auto's aan de tand in de simulator

Nico Hülkenberg is begonnen met zijn werkzaamheden als reserverijder voor zowel Mercedes als Aston Martin. De 33-jarige Duitser heeft beide bolides, de W12 en de AMR21, een dag in de simulator uitgeprobeerd. Dat liet hij aan Servus TV weten.

Hülkenberg staat paraat om in te springen als een van de reguliere coureurs bij Mercedes of Aston Martin dit seizoen om wat voor reden dan ook een Grand Prix moet missen. Vorig jaar mocht hij drie keer invallen bij Racing Point doordat Sergio Perez en Lance Stroll besmet raakten met het coronavirus.

Bij zijn eerste kennismaking met de nieuwe auto van Aston Martin merkte hij gelijk een groot verschil met de bolide van Racing Point van vorig jaar. Hülkenberg: "De simulator geeft je een gevoel van hoe de wagen bestuurd kan worden, het is een belangrijke eerste indruk. De Aston Martin is heel anders dan de Racing Point van afgelopen seizoen. Maar de realiteit biedt altijd net een ander gevoel dan de simulator, dus dan heb je opnieuw een leerproces waar je razendsnel doorheen moet."

De Duitser combineert zijn functie als reserverijder voor twee Formule 1-teams met een rol als analist voor Servus TV, eigendom van Red Bull. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko haakt daar met een vette knipoog op in. "Wie weet, misschien kan Nico ons nog iets vertellen over de auto van Mercedes dat we kunnen gebruiken", lachte de Oostenrijker.