Gewilde Nico Hülkenberg laat niets los over zijn toekomst

Nico Hülkenberg heeft de teams voor het uitkiezen. De Duitser kan naar Mercedes of naar Aston Martin, en misschien dingen er nog wel meer renstallen naar zijn hand. Het gaat alleen niet om een racestoeltje - die zijn reeds allemaal vergeven - maar om de positie van reserverijder.

Daar neemt Hülkenberg voor nu genoegen mee. De Duitser wil met het oog op een mogelijke rentree graag actief en zichtbaar blijven in de Formule 1. Hij zal elke kans met beide handen aangrijpen, zoals hij vorig jaar liet zien toen hij drie keer mocht invallen bij Racing Point.

Maar voor welk team gaat hij kiezen? Bij Mercedes beschikken ze met Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries al over twee officiële reservecoureurs, terwijl ook Williams-coureur George Russell een optie is om in te vallen in het geval dat Lewis Hamilton of Valtteri Bottas niet beschikbaar is.

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat er in ieder geval geen twijfel over bestaan. Hij ziet ruimte voor Hülkenberg en steekt zijn interesse voor de 33-jarige Duitser niet onder stoelen of banken. "De vraag is niet of de beslissing al genomen is, maar wanneer het wordt aangekondigd."

Bij Aston Martin kent Hülkenberg het team en zit hij eerste rang achter reguliere rijders Sebastian Vettel en Lance Stroll. De Duitser laat tegenover F1-Insider.com echter niets los over zijn toekomst. "Ik ben tevreden over mijn situatie. Alles gaat de goede kant op", was het enige dat hij kwijt wilde.