Sergio Perez heeft een video online gezet over zijn laatste momenten in dienst van het team van Racing Point (dat nu luistert naar de naam Aston Martin F1 Team). De nieuwbakken Red Bull Racing-coureur stond maar liefst zeven jaar in dienst bij de renstal, in het begin nog onder de noemer Force India. Daar kwam na de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar een einde aan.

De Mexicaan had in september al te horen gekregen dat hij op zoek moest naar een nieuwe werkgever. Aston Martin had Sebastian Vettel aangetrokken en Lance Stroll mocht als zoontje van de eigenaar uiteraard blijven zitten, waardoor Perez moest wijken. In zijn afscheidsspeech kon hij het dan ook niet nalaten om een klein sneertje richting teambaas Otmar Szafnauer uit te delen.

"Weet dat jullie altijd een vriend zullen hebben in Mexico. Dus wanneer je er ook zou zijn, geef me een belletje. Behalve jij", grapte Perez terwijl hij naar Szafnauer wees. Komend seizoen mag de Mexicaan zich bewijzen bij een topteam, als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hieronder is te zien hoe hij afscheid nam van zijn vorige werkgever Racing Point.