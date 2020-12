Sergio Perez: "In 2022 verandert er zoveel dat ik best een jaar kan toekijken"

Sergio Perez rijdt volgend jaar vooralsnog geen F1. De Mexicaan is door Racing Point aan de kant gezet ten faveure van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Hierdoor moest Perez op zoek naar een nieuwe werkgever en die heeft hij nog altijd niet gevonden.

Perez sprak de afgelopen maanden met Alfa Romeo, Red Bull en Haas maar alleen Red Bull heeft nog een stoeltje beschikbaar. Alexander Albon staat al het hele seizoen onder druk en het is de vraag of hij in 2021 ook naast Max Verstappen zijn stoeltje kan behouden.

Sergio Perez heeft aangegeven dat het Red Bull is en anders een sabbatical. Dat laatste is doorgaans niet een favoriet bij F1-coureurs maar volgens de winnaar van de Sakhir GP is het niet echt een probleem. Perez schat dat zijn kansen om in 2022 snel weer te kunnen acclimatiseren in de Formule 1, groot in.

"De regelgeving gaat zo sterk veranderen dat ik in zekere zin niet denk dat het de coureurs veel tijd zal kosten om weer op snelheid te komen", zei hij. "Ik heb vrede met mezelf. Het is gewoon zoals de Formule 1 is. Het kan heel zwaar zijn en helaas rijden niet de beste coureurs in de Formule 1. We blijven pushen en we blijven presteren en ik denk dat dat de beste manier is om het te doen."