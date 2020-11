Sergio Perez over regenrace Turkije: "Ik zag niets meer door mijn spiegels"

Sergio Perez heeft een heel mooi resultaat neergezet in Turkije. De Mexicaan startte de race als derde en kwam als tweede over de streep, maar niet zonder moeite. Na een goede kwalificatie van gisteren, heeft hij in de race weer bewezen een goede coureur te zijn.

Sergio Perez kwam goed weg bij de start, hij haalde al snel Red Bull Racing-coureur Max Verstappen in. Daarna reed hij een goede race, maar had wat moeite met het gladde circuit. Dit had iedereen natuurlijk, want het regende en het circuit was net opnieuw geasfalteerd. Max Verstappen reed achter hem en wilde hem passeren, maar de Mexicaan verdedigde goed. Verstappen spinde en hij had wat vrije lucht. Pas aan het einde van de race kreeg hij meer tegenstand. Hij kreeg de twee Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc achter zich aan. Die passeerde hem bijna en verloor de zijn tweede positie niet. Uiteindelijk kon hij de Scuderia achter zich aanhouden, hierdoor mocht hij naar het podium als tweede.

De Racing Point-coureur die volgend seizoen geen stoeltje heeft in de Formule 1, is blij na de race en kijkt tevreden terug. “Het is dit jaar een paar keer gebeurt dat we een podium in onze zak hadden en dan gebeurt er aan het einde iets met de Safety Car. Het was vandaag een zware race en het op de baan houden van de auto was de sleutel van vandaag”, zo begon hij tegenover Sky Sports.

Het was spannend

Het bandenmanagement was cruciaal, want daardoor kon je langer doorrijden. Sergio Perez zegt daar het volgende over. “Ook belangrijk was het maximaal halen uit de inters en ik probeerde ze in goede conditie te houden. Het was een behoorlijk vermoeiende race en de laatste paar bochten met de Ferrari's waren een spannend einde van de race. Aan het begin van de race in de volle regen had ik het moeilijk. Toen hadden we ook nog een zeer trage stop en moest proberen terrein te winnen. Mijn banden bleven gelukkig in goede conditie. Aan het einde moest ik verdedigen, terwijl mijn engineer mij de afstand vertelde naar de Ferrari’s. Ik kon sinds ronde 1 van de race niets meer zien door mijn spiegels die vol mist zaten. Ik kon helemaal niets zien. Ik stond onder grote druk, maar uiteindelijk pakte het goed uit.”