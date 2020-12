Aston Martin in gesprek met potentiele nieuwe titelsponsor Cognizant

De transformatie van Racing Point naar Aston Martin zou de komst van een mogelijke nieuwe titelsponsor kunnen betekenen. Volgens berichtgeving van Motorsport-Total.com is het Amerikaanse IT-bedrijf Cognizant in ‘vergevorderde onderhandelingen’ met het team dat binnenkort omgedoopt wordt tot Aston Martin.

BWT, een Oostenrijkse fabrikant van waterbehandelingssystemen, is sinds 2017 de hoofdsponsor van Racing Point, maar in dit stadium is het onbekend wat deze potentiële nieuwe deal kan betekenen voor dat huidige partnerschap.

Vergelijk met McLaren

Racing Point voldeed net niet aan hun missie om als derde te eindigen in het constructeurskampioenschap, maar hoopt nog steeds dat hun aanstaande grote rebranding veel nieuwe sponsors zal aantrekken en een soortgelijke ontwikkeling zal doormaken als die van McLaren, die een overvloed aan nieuwe sponsorcontracten in de loop van de afgelopen seizoenen wist te tekenen.

Hoewel Racing Point het doel van hun seizoen niet gehaald heeft, denkt teambaas Otmar Szafnauer nog steeds dat ze genoeg hebben bereikt om de naam Aston Martin een sterke basis te geven om op voort te bouwen voor 2021 en daarna. Szafnauer: "Het is een jaar van gemiste kansen geweest om verschillende redenen, waaronder meer pech hadden dan ons toe zou komen en daardoor waardevolle punten verloren zijn gegaan."

"We zullen de teleurstelling op ons gemak overdenken en ons concentreren op de positieve punten van een ongelooflijk sterk seizoen waarin we genoten van een aantal geweldige momenten. We hebben laten zien dat we een competitieve auto en team hebben, wat ons een uitstekende basis zal geven om in 2021 nog sterker terug te komen onder de naam Aston Martin."