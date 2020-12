Kan Liberty Media Red Bull Racing dwingen om Perez te contracteren?

Sergio Perez zit volgend jaar misschien zonder Formule 1-stoeltje. De Mexicaan, die al sinds 2011 in de sport rijdt, is voor volgend jaar vervangen door Sebastian Vettel. Daar rijdt hij naast Lance Stroll voor het nieuwe Aston Martin. Het gerucht dat Red Bull Racing Perez zal contracteren is nog niet uit de lucht, maar het schijnt inmiddels ook ter discussie zijn dat Liberty Media daar om gevraagd heeft.

Ook in 2021 zal de Grand Prix van Mexico op het programma staan - een evenement die vorig jaar goed was voor 345,000 bezoekers. Indien Sergio Perez niet meer in de Formule 1 rijdt (en daardoor ongetwijfeld minder bezoekers zal aantrekken), zal dat ook de portemonnee van Liberty Media raken.

Roberto Chinchero speculeert op Motorsport.com dat het team uit Milton Keynes inmiddels een telefoongesprek gekregen van de overkoepelende organisatie van de Formule 1. "Het is moeilijk om te bedenken dat deze vraag nog niet in de kantoren van Liberty Media is besproken", aldus Chinchero. "En daarom is het ook niet heel gek om te bedenken dat Liberty Media naar Red Bull Racing heeft gebeld - al is het om alleen te horen te krijgen wat voor besluit zij inmiddels hebben genomen", zo schrijft Chinchero.

"Het is namelijk zo dat niet alleen de carrière van Perez op het spel staat, maar ook de relatie tussen Formule 1 als sport en een land dat voor een aantal jaar groeiende interesse in de sport heeft getoond", zo concludeert Roberto Chinchero.

Sergio Perez won de Grand Prix van Sakhir, en heeft met 190 races hiervoor het record gezet voor meeste races voorafgaand aan een zege. Desalniettemin heeft de Mexicaan zijn case gemaakt dat hij in de sport thuishoort.