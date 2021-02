Vettel meteen van grote waarde voor Aston Martin: "We kunnen veel van hem leren"

Met de komst van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel hoopt Aston Martin veel succes te gaan boeken. Volgens teambaas Otmar Szafnauer is de bijdrage van de Duitser gelijk van grote waarde voor het roemruchte Britse team. Dat zegt de leidinggevende in een interview met Auto, Motor und Sport.

Hoe de nieuwe samenwerking verder zal uitpakken is nog de vraag, maar Otmar Szafnauer is nu al erg te spreken over de ervaren coureur uit Heppenheim. "Sebastian is pas een paar dagen bij ons. En in een korte tijd heeft hij al zeer nuttige feedback gegeven. We kunnen nog zo veel van hem leren."

De teambaas van Amerikaanse en Roemeense afkomst ziet direct vooruitgang door zijn stercoureur. "Hij kan ervaring en kennis meebrengen over zijn werkethiek voor het winnen van wereldtitels." Dat was volgens de teambaas meteen zichtbaar na een paar ritjes in de simulator. "Hij heeft onze race engineers al ingelicht over welke data hij nodig heeft voor het maken van een setup. Ook heeft hij geholpen met de cockpit. Zoals bijvoorbeeld waar de knoppen moeten zitten en hoe te gebruiken."

De Duitser kan volgens de leidinggevende ook veel betekenen voor zijn minder ervaren Canadese teamgenoot. "Lance kan de vruchten hier van plukken. Andersom is Lance een getalenteerde en snelle rijder. Samen kunnen ze het team naar een hoger level", sloot Otmar Szafnauer af.