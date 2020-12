Horner over contracteren Perez: "Het was onmogelijk om hem te negeren"

Gisteren werd er bevestigd dat Sergio Perez volgend jaar voor het Red Bull Racing zou rijden. De geruchten waren er al, sommige nieuwsbronnen beweerden zelfs al te weten dat het officieel was voordat het officieel was, maar gistermiddag was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Alexander Albon, die een moeizaam seizoen kende voor het team van Milton Keynes, zal worden gedegradeerd naar een test- en reserverol voor het team. Volgens Christian Horner is hij nog steeds een erg waardevol onderdeel van het team, en de focus tijdens komend seizoen zal liggen op ontwikkeling voor 2022.

"Het was een moeilijke beslissing, met name met betrekking tot Albon", aldus Horner. "We hebben nu een complete set data, en onze beslissing werd voornamelijk daardoor gedreven. Het is onmogelijk om Sergio zijn prestaties te negeren over dit hele jaar - met name als je kijkt naar de tweede seizoenshelft."

"Het is een all-round coureur, en hij heeft - net als Max - de mogelijkheid om meer uit het apparatuur te halen dan er eigenlijk in zit", zo vertelt Horner verder. "Wanneer je kijkt naar zijn successen en podiums door de jaren heen, dan kan je gauw concluderen dat het een waardevolle aanwinst voor het team is - het laat zien hoe toegewijd we zijn om een competitieve poging op Mercedes te doen."

Red Bull Racing weet als geen ander hoe het kan zijn als er wrijving komt tussen coureurs binnen het team, kijk bijvoorbeeld naar Mark Webber en Sebastian Vettel. Horner is echter niet van mening dat Sergio Perez problemen zal ervaren met Max Verstappen.

"Sergio kan inmiddels al als veteraan worden beschouwd", zo vertelt Horner. "Hij heeft veel ervaring en hij weet dat hij het opneemt tegen Max - iemand met overduidelijke kwaliteiten."

"Max is in de vorm van zijn leven de afgelopen paar jaren - ik denk niet dat Sergio dat zal onderschatten; hij ziet het juist als een kans om zichzelf te bewijzen."

"We willen dat onze coureurs dicht bij elkaar kunnen zijn aan het scherpe uiteinde van het veld om het gat naar Mercedes te dichten, niet met strijd onder elkaar", zo vertelt Horner verder. "Ik kan me in ieder geval herinneren dat Sergio in zijn tijd bij Force India met Nico Hulkenberg nog nooit problemen heeft gehad", zo concludeert de Red Bull Racing-teambaas.