Lawrence Stroll wil met Aston Martin titels behalen: ''We zijn hier om te winnen''

Het is de week van de rentree van het legendarische automerk Aston Martin in de Formule 1. Na zestig jaar afwezigheid zullen de groene bolides weer schitteren in de bakermat van de racerij. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft sinds de overname van Force India grootste plannen. De omdoping van Racing Point naar Aston Martin en het aantrekken van een viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel onderstrepen andermaal zijn torenhoge ambities. De wereldtitel is uiteindelijk het enige wat telt voor de Canadese miljardair.



In interview met de BBC sprak de teameigenaar van Aston Martin over zijn grote doelen in de koningsklasse. ''Ik kom hier om te winnen, net als bij mijn andere zaken'', zei de zakenman vol overtuiging. Lawrence Stroll beseft al te goed dat niet alles over één nacht ijs gaat om de top te bereiken. ''Formule 1 is een proces dat jaren duurt om succesvol te kunnen zijn.'' De vader van Formule 1-coureur Lance Stroll weet sindskort hoe zoet de overwinning smaakt en hunkert naar meer. ''Ik wil verder gaan waar we zijn geëindigd, alleen dan nog beter.'' Afgelopen jaar behaalde Sergio Pérez de eerste Grand Prix-triompf ooit voor de renstal. Dit was de grote kers op de taart na al een zeer geslaagd seizoen. ''We behaalden meerdere podia en een zege. Ik wil dit jaar meer podia, één of twee overwinningen - stap voor stap vechten voor steeds meer overwinningen'', aldus de ambitieuze zakenman.



Lawrence gelooft dat de renstal samen met teambaas Otmar Sfafnauer en technisch directeur Andrew Greean kan uitgroeien tot een titelkandidaat. De nieuwe reglementen van 2022 biedt perspectief volgens de rijke ondernemer. ''We hebben nieuwe regels die eraan komen. We zijn hier om te winnen. Dat willen we allemaal in de Formule 1, maar ik heb de middelen om dat te kunnen doen'', doelt de Canadees onder andere op de vele kapitaalinjecties en het aantrekken van een meervoudig wereldkampioen. Volgens de teameigenaar zijn nu alle ingrediënten in huis om de strijd aan te gaan met Mercedes, Red Bull en Ferrari. De tijd zal het leren.