Na toestemming Alonso wil ook Vettel testen voor Racing Point bij Young Driver Test

Fernando Alonso glimlachte zaterdag toen hem werd verteld dat rivaliserende teams van Renault niet tevreden zijn over zijn deelname aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zei in Bahrein dat hij het niet eens is met de FIA ​​nadat het bestuursorgaan de 39-jarige Spanjaard speciale dispensatie had verleend om de Renault van dit jaar later deze maand te testen.

Szafnauer zei: "Ik denk dat de regels vrij duidelijk zijn; het is een test voor jonge coureurs en een tweevoudig wereldkampioen van bijna in de veertig is geen jonge coureur."

Andere teams in het middenveld, waaronder McLaren, zijn ook ongelukkig, maar Alonso zei zaterdag tegen verslaggevers in Bahrein: "Ik ben blij als ze zich zorgen maken. Ik weet dat er op dit moment veel over mij wordt gepraat, maar voor mij gaat het erom dat ik weer op snelheid kom. We ontwikkelen niets bij deze test. Ze moeten allemaal ontspannen. Voor zover ik weet, rijden Kubica en Buemi ook, maar niemand heeft het over hen."

Renault wijst op illegale Racing Point

Renault-teambaas Cyril Abiteboul reageerde uiteraard als door een adder gebeten, zoals we hem kennen, richting Racing Point-teambaas Szafnauer: "Als Otmar een claim wil indienen, zou het opmerkelijk zijn, aangezien we weten dat ze een illegale auto hebben. We hebben de oplossing daarvoor geaccepteerd, maar klagen bij de FIA ​​zou de puurste ironie zijn."

Vettel wil testen voor Racing Point

Nu Alonso toestemming heeft gekregen om te testen, denkt Sebastian Vettel, die voor 2021 naar Racing Point (Aston Martin) verhuist, dat hij ook het groene licht van de FIA ​​krijgt.

"Ik ben een beetje verbaasd over hoe de hele kwestie nu aan de orde is gekomen. De teams waren het eigenlijk eens, maar blijkbaar toch weer niet. Nu zijn er speciale regels voor bepaalde soorten mensen. Ik weet niet waar we vandaag zijn, maar zo'n test zou me natuurlijk helpen", voegde Vettel eraan toe.