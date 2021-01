Perez door de jaren heen: 2020, wederom 'Best Of The Rest' ondanks corona-afwezigheid

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

Het 2020-seizoen van de Formule 1 was voor iedereen een gek jaar. Zo ook voor Sergio Perez, die wel twee races moest missen vanwege het positief testen voor het Coronavirus.

Het 2020-seizoen begon veelbelovend voor het BWT Racing Point F1 Team, die tijdens de pre-season tests enorm veel snelheid liet zien met de RP20. Echter, veel controversie kwam boven water wanneer bleek dat de RP20 erg veel leek op de Mercedes AMG F1 W10, die het seizoen daarvoor comfortabel de constructeurstitel wist te winnen. Een officieel protest werd daarom ingediend tegen Racing Point, en teams hamerden er met name op dat er naar de remleidingen werden gekeken, welke zelf door het team ontworpen dient te zijn. De FIA gaf gehoor aan de herhaaldelijke protesten, en nam besluit dat alle punten behaald tijdens de Grand Prix van Oostenrijk ingeleverd zouden moeten worden.

De races daarna lieten wederom zien dat de RP20 ontiegelijk snel was, en was soms zelfs de tweede snelste auto van het veld. Dit zorgde ervoor dat de RP20 als derde en vierde kwalificeerde voor de Grand Prix van Hongarije, en ook daar sterk finishte.

Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, echter, leverde Sergio Perez een positieve coronatest in, en mocht dus niet deelnemen aan die race. Oud-teamgenoot Nico Hulkenberg viel voor hem in, en ook de race daarna kon Perez nog niet meedoen.

De negen races die daar op volgden zag Perez overal de finishvlag, en scoorde in alle negen van de races punten. De Grand Prix van Turkije steeg daar met kop en schouders bovenuit, waar de Mexicaan als derde kwalificeerde en op briljante wijze naar de tweede plek reed.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein leek Sergio Perez topkandidaat voor wederom een podiumplek, maar tijdens de slotfase begaf de Mercedes-krachtbron achterin de RP20 het, wat de laatste podiumplek aan Alexander Albon gaf.

De race die daar op zou volgen maakte een hoop goed. Sergio Perez kwalificeerde de Grand Prix van Sakhir als vierde, maar werd tijdens ronde 1 geraakt door Charles Leclerc, wat ervoor zorgde dat Leclerc en Verstappen uitvielen van deze race. Perez zelf lag door deze crash 18e en laatste, maar wist op uitzonderlijke wijze zijn RP20 door het veld te slepen. Sterk nog, door ietwat onbenulligheid bij het team van Mercedes wist Sergio Perez zelfs zijn eerste race van zijn carrière te winnen.

De laatste race van het seizoen was dan weer wat minder; na laatste te zijn gestart viel zijn nieuwe Mercedes-krachtbron wederom weer stil.

Op 18 december 2020 werd bekend gemaakt dat Sergio Perez voor Red Bull Racing gaat rijden in 2021. Daarmee vervangt de Mexicaan Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Perez rijdt dus volgend seizoen écht in een competitieve wagen naast Max Verstappen. Wellicht zullen we Sergio Perez nog vaker op het podium zien.