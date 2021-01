Aston Martin baalt: "We wilden Sergio Perez graag als derde coureur"

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het jammer is dat ze Sergio Perez moesten laten gaan. Racing Point, dat vanaf dit jaar Aston Martin is, baalt dat het geen drie coureurs kan contracteren en laten racen.

Ondanks een fantastisch jaar met het team in 2020 onder hun vorige identiteit van Racing Point, 125 punten scoren en een eerste carrièreoverwinning tijdens de Sakhir Grand Prix, kon Perez zijn plaats niet behouden voor 2021. In plaats daarvan deed Aston Martin een beroep op de hulp van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel voor partner Lance Stroll.

Het leek erop dat Perez ondanks zijn sterke prestaties wreed gedwongen zou worden om het seizoen 2021 uit te zitten, maar kort na het einde van 2020 bevestigde Red Bull de Mexicaanse coureur als Max Verstappen's teamgenoot voor 2021.

Szafnauer wenst hem veel succes. Volgens de teambaas verdiende Perez ook absoluut de stoel bij Red Bull, maar het mogelijk was zou Aston Martin drie auto's hebben ingezet en Perez hebben behouden.

"Ik wens Checo het beste, hij maakt al heel lang deel uit van de familie. Hij verdient een stoeltje in de Formule 1. Hij heeft onlangs geïllustreerd wat hij kan op een racecircuit en het is jammer dat je geen drie coureurs kunt hebben. We hadden Sergio graag als onze derde coureur gehad."